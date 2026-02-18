PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Weier - Widerstand bei Personenkontrolle

Offenburg, Weier (ots)

Drei randalierende Personen wurden am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr am Sportplatz gemeldet. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnte eine männliche Person vor Ort angetroffen werden. Diese wollte sich jedoch der Kontrolle entziehen und die Örtlichkeit verlassen, ohne persönliche Angaben zu hinterlassen. Als die Polizeibeamten seine Flucht verhinderten, leistete er Widerstand. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

