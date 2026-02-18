POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung
Offenburg (ots)
Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Dienstagabend in der Südoststadt. Nach ersten Erkenntnissen soll sich zwischen den Beteiligten gegen 20:30 Uhr in der Ortenberger Straße zunächst eine verbale Auseinandersetzung entwickelt haben. Die Hintergründe hierfür sind unklar. Im Verlauf des Streits soll ein 18-Jähriger einer männlichen Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und ein mitgeführtes Pfefferspray gegen weitere Personen eingesetzt haben, als diese sich einmischen wollten. Der 18-Jährige, den nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erwartet, sei anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.
/mk
