Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, Landkreis Rastatt - Suche nach vermisster Jugendlichen - Nachtragsmeldung/Erledigung der Fahndung

Iffezheim, Landkreis Rastatt (ots)

Die Vermisste konnte am späten Montagnachmittag in Rastatt wohlbehalten aufgefunden und nach Hause gebracht werden, weshalb die Öffentlichkeitsfahndung eingestellt werden konnte..

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Montag, 16. Februar 2026, 15:40 Uhr

Seit den frühen Samstagmorgenstunden sind Polizei und Angehörige auf der Suche nach Vanessa P. Diese war am Freitagabend nicht wie vereinbart in Iffezheim nach Hause gekommen und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Die 16-Jährige ist von asiatischer Erscheinung, etwa 165 cm groß, hat braune Augen und trägt lange dunkelbraune Haare. Zuletzt trug sie schwarze Schuhe der Marke Puma, eine schwarze weite Jogginghose und eine schwarze lange Winterjacke. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Jugendliche möglicherweise im Raum Rastatt, Iffezheim, Baden-Baden oder Bühl aufhält. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 oder an jede Polizeidienststelle.

Zur Fahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/rastatt-vermisstenfahndung-2/

/rs

