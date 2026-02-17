PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Ermittlungen nach Brandstiftung, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einer augenscheinlichen Brandstiftung in der St.-Michael-Straße in den frühen Dienstagmorgenstunden, haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen übernommen. Gegen 2 Uhr wurde durch einen Zeugen der Brand von Mülltonnen an dem Gebäude der Grundschule Wintersdorf gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Feuerwehr die in Vollbrand stehenden Behälter zwar rasch löschen, dennoch hatte das Feuer zwischenzeitlich unter anderem mehrere Fenster beschädigt, wodurch auch Rauch ins Innere des Gebäudes dringen konnte. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend geschätzt werden. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, wenden sich an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei: 0781 21-2820.

/rs

