POL-OG: Appenweier - Vorfahrtsmissachtung mit Folgen

Appenweier (ots)

Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Dienstagmorgen gegen vier Uhr ein Verkehrsunfall auf der Industriestraße. Der vorfahrtsberechtigte Fahrer kollidierte mit der rechten Beifahrertür des anderen Fahrzeugs und kam erst auf dem Gelände eines angrenzenden Getränkehandels zum Stillstand, nachdem er in gestapelte Getränkekisten geprallt war. Bei beiden Autos wurden die Airbags ausgelöst, was dazu führte, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die zwei Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

/sk

