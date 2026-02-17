PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Folgenschwere Verwechslung

Baden-Baden (ots)

Ein 87-Jähriger hat am Montag gegen 10:40 Uhr in der Eichstraße nach bisherigen Erkenntnissen das Brems- und Gaspedal verwechselt und dadurch einen Schaden von circa 25.000 Euro verursacht. Durch die Verwechslung beschleunigte der Audi des Mannes beim vorwärts seitlichen Einparken in eine Parklücke. Infolgedessen kollidierte das Fahrzeug zuerst mit einem ordnungsgemäß vor der Parklücke abgestellten Mercedes, bei dem dadurch die hintere linke Stoßstange beschädigt wurde. Danach fuhr der Senior über die vorgesehene Parklücke hinaus und prallte anschließend gegen ein Fenster an der Hauswand eines Hotels, wodurch das äußere Fenster zerstört und die Außenfassade des Gebäudes beschädigt wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/mk

