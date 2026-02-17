Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Zeugen nach Raub gesucht

Bade-Baden (ots)

Nach einem Raubdelikt in einer Bank in der Rheinstraße am Sonntagabend, sind die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt auf der Suche nach dem Tatverdächtigen und möglichen Zeugen. Gegen 20 Uhr war eine Seniorin am dortigen Geldautomat und hob Bargeld ab. Als sie sich im Anschluss an eine weiteren Automaten zu einer Überweisung begab, soll ein Unbekannter in die Filiale gerannt sein und der Frau die Geldbörse entrissen haben. Bei der anschließenden Flucht nahm die Seniorin ein Auto wahr, dass von der Bank wegfuhr. Ob der Tatverdächtige hier jedoch zustieg ist unklar. Zu dem mutmaßlichen Täter ist lediglich bekannt, dass er vollkommen in schwarz gekleidet gewesen sein soll und etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß war. Die 83-Jährige blieb durch den Vorfall unverletzt. Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen oder dem unbekannten Pkw geben können, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Beamten der Kripo.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell