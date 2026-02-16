Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Zeugenaufruf

Neuried, Altenheim (ots)

Im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung am Samstagabend sollen zwei männliche Personen gegen 23:50 Uhr in der Kirchstraße handgreiflich geworden sein. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei junge Erwachsene im Alter von 18 bis 20 Jahren leicht verletzt. Die Täter sollen die jungen Erwachsenen zunächst nach Zigaretten gefragt haben und diese anschließend geohrfeigt und geschlagen haben, weil sie keine Zigaretten hatten. Mögliche Zeugen oder Personen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

