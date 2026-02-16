PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Zu einer Unfallflucht soll es am vergangenen Donnerstag (12.02.2026) zwischen 6:15 Uhr und 16:30 Uhr in der Yburgstraße gekommen sein. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll beim Vorbeifahren mit der hinteren rechten Seite seines Pkw einen am Straßenrand, entlang des Steinbachs und entgegen der Fahrtrichtung geparkten Mercedes an dessen hinterer rechter Fahrzeugseite gestreift haben. Anschließend soll er sich von der Unfallstelle entfernt haben, ohne den Vorfall zu melden und seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Der Besitzer konnte an seinem Mercedes einen Notizzettel von einem Zeugen auffinden, der den Unfallhergang beobachtet haben soll. Leider hat dieser Zeuge weder seinen Namen noch seine Kontaktdaten auf dem Zettel hinterlassen. Die Polizei bittet diesen Zeugen und weitere Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:48

    POL-OG: Achern, Wagshurst - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

    Achern, Wagshurst (ots) - Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurden am Sonntagabend aufgrund einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in die Hanauer Straße gerufen. Gegen 19:50 Uhr soll es dort, auf Höhe einer Volksbank, bei einer Fastnachtsveranstaltung zu einer Körperverletzung zwischen ungefähr zehn Personen gekommen sein. Nach ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:46

    POL-OG: Rastatt, A5 - Auto überschlagen

    Rastatt, A5 (ots) - Ein Opel-Fahrer fuhr am Samstagabend auf der A5 von Basel in Richtung Karlsruhe. Gegen 20:45 Uhr fuhr der 25-Jährige an der Anschlussstelle Rastatt Nord von der A5 ab und kam offenbar aufgrund Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich in Schleudern. Im weiteren Verlauf kam das Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam etwa sechs Meter in einem angrenzenden ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:31

    POL-OG: Kehl - Nach Diebstählen in Haft

    Kehl (ots) - Nachdem ein Quartett bereits mehrfach wegen offensichtlich gewerbsmäßigen Ladendiebstählen in Erscheinung trat, mündete ihre letzte Tat am vergangenen Wochenende in Haft. Die vier Personen, zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 23 bis 32 Jahren, waren am Freitag in einem Drogeriemarkt in Kehl-Sundheim dabei ertappt worden, wie sie gegen 14:45 Uhr gemeinschaftlich Waschmittelprodukte im Wert von über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren