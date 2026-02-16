Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Zu einer Unfallflucht soll es am vergangenen Donnerstag (12.02.2026) zwischen 6:15 Uhr und 16:30 Uhr in der Yburgstraße gekommen sein. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll beim Vorbeifahren mit der hinteren rechten Seite seines Pkw einen am Straßenrand, entlang des Steinbachs und entgegen der Fahrtrichtung geparkten Mercedes an dessen hinterer rechter Fahrzeugseite gestreift haben. Anschließend soll er sich von der Unfallstelle entfernt haben, ohne den Vorfall zu melden und seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Der Besitzer konnte an seinem Mercedes einen Notizzettel von einem Zeugen auffinden, der den Unfallhergang beobachtet haben soll. Leider hat dieser Zeuge weder seinen Namen noch seine Kontaktdaten auf dem Zettel hinterlassen. Die Polizei bittet diesen Zeugen und weitere Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/mk

