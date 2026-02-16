PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Diebstählen in Haft

Kehl (ots)

Nachdem ein Quartett bereits mehrfach wegen offensichtlich gewerbsmäßigen Ladendiebstählen in Erscheinung trat, mündete ihre letzte Tat am vergangenen Wochenende in Haft. Die vier Personen, zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 23 bis 32 Jahren, waren am Freitag in einem Drogeriemarkt in Kehl-Sundheim dabei ertappt worden, wie sie gegen 14:45 Uhr gemeinschaftlich Waschmittelprodukte im Wert von über 700 Euro entwendeten. Weil die Verdächtigen bereits in der Vergangenheit in gleicher Weise auftraten, konnte eine Mitarbeiterin die Personen im Markt wiedererkennen und die Polizei frühzeitig alarmieren. In der Folge konnten sie durch alarmierte Streifen des Polizeireviers Kehl vor Ort und nach Passieren der Kasse vorläufig festgenommen werden. Wie die Ermittlungen ergaben, waren die vier bereits am Dienstag, 3. Februar, in gleicher Besetzung in Sundheim aufgefallen, als sie Shampoos im Wert von rund 450 Euro und eine Woche später, am 10. Februar, zu dritt weitere Haarpflege im Wert von circa 1.300 Euro entwendeten. Hierbei gelang jeweils die Flucht mit einem Auto. Die drei rumänischen und eine französische Staatsangehörigen wurden aufgrund der Taten am vergangenen Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und erließ Haftbefehl. Die vier Tatverdächtigen wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Sie sehen nun einem Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichem und gewerbsmäßigen Diebstahl entgegen.

/rs

