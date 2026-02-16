PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Bedrohung in Fachklinik

Offenburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10:15 Uhr wurde eine randalierende Person in einer Wohngemeinschaft in der Nordoststadt gemeldet. Der Mann soll mit einem Messer in der Hand lautstark herumgeschrien und Mitbewohner bedroht haben. Die Mitbewohner konnten sich in ihren Zimmern in Sicherheit bringen. Anschließend entfernte sich der Aggressor fußläufig aus dem Gebäude. Im Rahmen der Fahndung konnte der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann im Bereich des Klinikums festgestellt und widerstandslos festgenommen werden. Er musste aufgrund sich selbst zugefügten Schnittverletzungen medizinisch behandelt werden. Im Anschluss wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

