Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schneller Fahndungserfolg: Festnahme eines mutmaßlichen Diebes

Offenburg (ots)

Ein 42-jähriger Mann soll sich am Sonntagmorgen in der Nordoststadt an verschiedenen Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben und versucht haben, ein Fahrrad zu klauen. Gegen 7 Uhr konnte ein Zeuge den mutmaßlichen Täter dabei beobachten, wie er versucht habe, die Türen verschiedener Autos zu öffnen. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei. Im Zuge einer anschließenden Fahndung konnte der 42-Jährige in der Goethestraße aufgefunden werden, wo er gerade im Begriff war, ein verschlossenes Fahrrad zu entwenden und damit zu flüchten. Die Flucht konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden und es kam zur Festnahme des Mannes. Im Rahmen weiterer Untersuchungen konnte außerdem diverses Diebesgut bei dem Mann festgestellt werden: Eine elektronische Parkuhr, eine Taschenlampe, eine Warnweste, ein Aschenbecher mit Kleingeld, ein Schminkspiegel und eine Sonnenbrille. Bislang ist noch unbekannt, aus wie vielen Fahrzeugen der 42-Jährige Gegenstände entwendet hat und wie diese geöffnet wurden.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell