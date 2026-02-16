PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schneller Fahndungserfolg: Festnahme eines mutmaßlichen Diebes

Offenburg (ots)

Ein 42-jähriger Mann soll sich am Sonntagmorgen in der Nordoststadt an verschiedenen Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben und versucht haben, ein Fahrrad zu klauen. Gegen 7 Uhr konnte ein Zeuge den mutmaßlichen Täter dabei beobachten, wie er versucht habe, die Türen verschiedener Autos zu öffnen. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei. Im Zuge einer anschließenden Fahndung konnte der 42-Jährige in der Goethestraße aufgefunden werden, wo er gerade im Begriff war, ein verschlossenes Fahrrad zu entwenden und damit zu flüchten. Die Flucht konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden und es kam zur Festnahme des Mannes. Im Rahmen weiterer Untersuchungen konnte außerdem diverses Diebesgut bei dem Mann festgestellt werden: Eine elektronische Parkuhr, eine Taschenlampe, eine Warnweste, ein Aschenbecher mit Kleingeld, ein Schminkspiegel und eine Sonnenbrille. Bislang ist noch unbekannt, aus wie vielen Fahrzeugen der 42-Jährige Gegenstände entwendet hat und wie diese geöffnet wurden.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:18

    POL-OG: Kappelrodeck - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

    Kappelrodeck (ots) - Am Sonntagabend kam es zwischen mehreren Personen zunächst in einem Zug auf der Strecke von Ottenhöfen nach Kappelrodeck zu Streitigkeiten. Gegen 19:30 Uhr beschwerte sich ein 26-Jähriger während der Fahrt über die Lautstärke einer Jugendgruppe. Anschließend soll der Mann einen Jugendlichen aus der Gruppe attackiert haben und ein Klappmesser ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 15:46

    POL-OG: Kehl/Leutesheim - Gebäudevollbrand, eine Person verletzt

    Kehl/Leutesheim (ots) - Am Sonntagmittag, 14:11 Uhr, wurde über Notruf ein Gebäudebrand in der Rheinwaldstraße gemeldet. Die unverzüglich ausgerückten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stellten den Vollbrand eines Einfamilienwohnhauses fest. Es befanden sich keine Bewohner mehr im Gebäude. Ein 66-jähriger Bewohner wird mit Rauchgasvergiftung im Klinikum ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:46

    POL-OG: Friesenheim - Wohnungsbrand mit zwei Leichtverletzten

    Friesenheim (ots) - Am Sonntagmorgen kam es in der Friesenheimer Hauptstraße zu einem Wohnungsbrand, dessen Ursache noch unbekannt ist. Zwei Personen wurden durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt und mussten wegen einer Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt werden. Die Feuerwehren aus Friesenheim und Lahr waren vor Ort und haben den Brand gelöscht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren