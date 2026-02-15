Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Leutesheim - Gebäudevollbrand, eine Person verletzt

Kehl/Leutesheim (ots)

Am Sonntagmittag, 14:11 Uhr, wurde über Notruf ein Gebäudebrand in der Rheinwaldstraße gemeldet. Die unverzüglich ausgerückten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stellten den Vollbrand eines Einfamilienwohnhauses fest. Es befanden sich keine Bewohner mehr im Gebäude. Ein 66-jähriger Bewohner wird mit Rauchgasvergiftung im Klinikum Kehl behandelt. Nach knapp einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300000 Euro. Die drei Bewohner müssen anderweitig unterkommen, das Gebäude bleibt vorerst unbewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache folgen.

/EJA

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell