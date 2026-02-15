PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Leutesheim - Gebäudevollbrand, eine Person verletzt

Kehl/Leutesheim (ots)

Am Sonntagmittag, 14:11 Uhr, wurde über Notruf ein Gebäudebrand in der Rheinwaldstraße gemeldet. Die unverzüglich ausgerückten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stellten den Vollbrand eines Einfamilienwohnhauses fest. Es befanden sich keine Bewohner mehr im Gebäude. Ein 66-jähriger Bewohner wird mit Rauchgasvergiftung im Klinikum Kehl behandelt. Nach knapp einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300000 Euro. Die drei Bewohner müssen anderweitig unterkommen, das Gebäude bleibt vorerst unbewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache folgen.

/EJA

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 10:46

    POL-OG: Friesenheim - Wohnungsbrand mit zwei Leichtverletzten

    Friesenheim (ots) - Am Sonntagmorgen kam es in der Friesenheimer Hauptstraße zu einem Wohnungsbrand, dessen Ursache noch unbekannt ist. Zwei Personen wurden durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt und mussten wegen einer Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt werden. Die Feuerwehren aus Friesenheim und Lahr waren vor Ort und haben den Brand gelöscht. ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 06:55

    POL-OG: Bühl / L84 - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall

    Bühl (ots) - In der Nacht des 15.02.2025 gegen 03:05 Uhr kam es auf der L 84 zwischen Steinbach und Bühl zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr nach ersten Erkenntnissen die L 84 von Steinbach kommend in Richtung Bühl und erfasste den 33-jährigen Fußgänger in ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 16:27

    POL-OG: Offenburg, A5 - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Offenburg (ots) - Auf der A5 zwischen Lahr und Offenburg kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor der Anschlussstelle Offenburg fuhr eine 58-jährige Porschefahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke, wodurch ihr Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit einem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Transporter zusammenstieß. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren