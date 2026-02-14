PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Offenburg (ots)

Auf der A5 zwischen Lahr und Offenburg kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor der Anschlussstelle Offenburg fuhr eine 58-jährige Porschefahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke, wodurch ihr Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit einem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Transporter zusammenstieß. Der Porsche rutschte über die beginnende Leitplanke und kam im dahinter befindlichen Graben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert. Der 45-jährige Fahrer des Iveco wurde nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Die Fahrbahn musste aufgrund der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg, Tel. 0781 214200 in Verbindung zu setzen.

/DPS

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1450
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 06:48

    POL-OG: Rennen geliefert - Zeugen gesucht

    Kuppenheim/Gaggenau (ots) - Am Freitagabend kurz nach Mitternacht lieferten sich ein schwarzer Porsche sowie ein weißer Audi auf der B 462 von Kuppenheim-Oberndorf in Richtung Gaggenau ein Rennen. Die beiden 21-jährigen Fahrer beschleunigten ihre Fahrzeuge immer wieder weit über das zulässige Maß hinaus, um anschließend abzubremsen und erneut Vollgas zu geben. Dabei überholten sie auch wild unbeteiligte ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 01:24

    POL-OG: Rastatt - Unfallflucht, Zeugen gesucht

    Rastatt (ots) - Am Freitagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Kindergartens im Westring zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht und einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 09.50 Uhr und 11.00 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten VW Passat vermutlich beim Ausparken am linken Fahrzeugheck gestreift haben. Hierbei ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 17:16

    POL-OG: Rheinau, L87 - Frontalzusammenstoß auf der L 87- Nachtragsmeldung

    Rheinau (ots) - Nach dem Unfall am Freitagmittag auf der L 87 dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle weiterhin an. Wie lange die Sperrung der L87 noch aufrechterhalten werden muss, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Der schwerverletzte 22 Jahre alte Fiat-Fahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Versorgung in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren