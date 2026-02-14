Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Offenburg (ots)

Auf der A5 zwischen Lahr und Offenburg kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor der Anschlussstelle Offenburg fuhr eine 58-jährige Porschefahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke, wodurch ihr Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit einem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Transporter zusammenstieß. Der Porsche rutschte über die beginnende Leitplanke und kam im dahinter befindlichen Graben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert. Der 45-jährige Fahrer des Iveco wurde nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Die Fahrbahn musste aufgrund der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg, Tel. 0781 214200 in Verbindung zu setzen.

