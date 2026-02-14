PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Freitagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Kindergartens im Westring zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht und einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 09.50 Uhr und 11.00 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten VW Passat vermutlich beim Ausparken am linken Fahrzeugheck gestreift haben. Hierbei hinterließ das Verursacherfahrzeug weiße Farbantragungen am VW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/bab

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

