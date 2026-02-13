Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, L98 - Von der Fahrbahn abgekommen - Nachtragsmeldung

Schutterwald (ots)

Nachdem am Freitagvormittag ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Bachbett zum Stillstand gekommen ist, musste die L 98 zur Bergung des Fahrzeugs beidseitig gesperrt werden. Mittlerweile konnte der Sattelzug geborgen werden und es laufen die letzten Reinigungsarbeiten. Die L98 dürfte in 30 Minuten wieder frei befahrbar sein. Der Fahrer des Schwergewichts kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Pressemitteilung vom Freitag, 13.02.2026, 13:46 Uhr

POL-OG: Schutterwald - Von der Fahrbahn abgekommen

Schutterwald Auf der L 98 kam es kurz nach 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines LKW war von Goldscheuer in Richtung Offenburg unterwegs, als er alleinbeteiligt aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Bachbett zum Stillstand kam. Für die Bergung muss die L 98 ab etwa 13.30 Uhr beidseitig gesperrt werden. Aktuell läuft der Verkehr noch in beide Richtungen an der Unfallstelle vorbei. Die Dauer der Sperrung ist unklar. Durch die Straßenmeisterei wird für die Dauer der Bergung eine Umleitung eingerichtet.

