Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigung mit rechtsradikalem Hintergrund - Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Die Ermittlungen, welche von Beamten des Polizeireviers Offenburg geführt werden, dauern weiter an. Bislang wurden der Polizei seit Januar 2026 mehrere Fälle in der Offenburger Innenstadt gemeldet. Bei neun Farbschmierereien wurden jeweils mit einem dünnen Stift Hakenkreuze an Hauswände, vor allem im Bereich Hauptstraße, Gustav-Ree-Anlage, Klosterstraße und Steinstraße, angebracht. Die Polizei prüft, ob die Tatvorfälle in Zusammenhang stehen. Hinweise zu dem möglichen Verursacher gerne telefonisch an das Polizeirevier Offenburg 0781 21-2200.

/sk

Pressemitteilung vom Mittwoch, 11.02.2026, 9:27 Uhr

Offenburg - Sachbeschädigung mit rechtsradikalem Hintergrund

Bislang unbekannte Täter beschmierten im Verlauf der letzten Woche (3. Februar bis 10. Februar) die Hauswand eines Wohnheimes in der Vogesenstraße mit zwei Hakenkreuzen. Die zuständige Fachinspektion der Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

