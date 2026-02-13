PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Schutterwald - Von der Fahrbahn abgekommen

Schutterwald (ots)

Auf der L 98 kam es kurz nach 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines LKW war von Goldscheuer in Richtung Offenburg unterwegs, als er alleinbeteiligt aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Bachbett zum Stillstand kam. Für die Bergung muss die L 98 ab etwa 13.30 Uhr beidseitig gesperrt werden. Aktuell läuft der Verkehr noch in beide Richtungen an der Unfallstelle vorbei. Die Dauer der Sperrung ist unklar. Durch die Straßenmeisterei wird für die Dauer der Bergung eine Umleitung eingerichtet. /ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

