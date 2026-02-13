Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kind nach Hause gebracht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden (ots)

Mangels Schulbetrieb war am Freitagmorgen ein Kind in einer Baden-Badener Grundschule recht alleine auf weiter Flur. Mitarbeitende der dort tätigen Reinigungsfirma trafen das Mädchen am Morgen in der Schule an, wo es durch die im irrtümlichen Glaubens eines regulären Schultages befindlichen Eltern zuvor abgesetzt hatten. Nachdem gegen 8:45 Uhr die Polizei verständigt wurde, nahm sich eine Streife des Polizeireviers Baden-Baden der 6-Jährigen an und brachte sie nach Hause zu ihrer Mutter.

