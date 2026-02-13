PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Sulz - Leicht verletzt nach Verpuffung

Lahr, Sulz (ots)

Nach einer Verpuffung in einer Ölheizung wurde am Freitagmorgen eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Lahrer Straße leicht verletzt. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts kam es gegen 7:30 Uhr zu einer Stichflamme, durch welche die Frau leicht verletzt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Polizeireviers Lahr waren daraufhin im Einsatz. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

