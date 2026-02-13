POL-OG: Rastatt - Mutmaßlicher Dieb bei Nachtspaziergang überrascht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Polizeipräsidium Offenburg

Ungläubig dürfte ein Mann bei einem nächtlichen Spaziergang mit seinem Hund im Drosselweg dreingeschaut haben, als er wenige Minuten vor 1 Uhr im Auto seiner Ehefrau einen fremden Mann erblickte. Der Fremde war gerade in Begriff, den Wagen zu durchwühlen. Nach einer energischen Ansprache ist der mutmaßliche Autoaufbrecher zu Fuß geflohen. Nach einer kurzen Verfolgung hat der Zeuge den Flüchtenden aus den Augen verloren und verständigte die Polizei. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten des Polizeireviers Rastatt nahe einer Bahnhaltestelle auf einen 46-jährigen Verdächtigen, der sich folgend als der Gesuchte herauskristallisierte. Aufgrund des Überraschungsmomentes wurde nichts aus dem Wagen gestohlen. Der vorläufig Festgenommene muss sich wegen versuchten Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug verantworten.

