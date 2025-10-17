Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Einladung an die Medien: Erste "Hessische Gespräche" der HöMS im Rathaus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Um ein Forum für die entsprechenden Gedanken zu schaffen, sie aus dem akademischen Diskurs an der Hochschule hinaus in die Breite zu tragen und die kritische Suche nach Lösungen im gesellschaftlichen Austausch zu ermöglichen, planen Professoren der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit, die Veranstaltungsreihe ,,Hessische Gespräche zu Staat und Demokratie".

Dabei handelt es sich um frühabendliche Vortragsveranstaltungen mit hochrangigen Rednern zu aktuellen Themen rund um Demokratie und Staat (z. B. Digitalisierung der Verwaltung, Zukunft der EU, effektiver Rechtsstaat). Mit dem neuen Format soll in regelmäßigen Abständen die Hochschule mit der interessierten Öffentlichkeit zu aktuellen Themen aus Demokratie, Rechtstaat und Verwaltung ins Gespräch kommen. Im Zentrum jeder Veranstaltung soll dabei ein Vortrag einer Persönlichkeit des öffentlichen, politischen oder akademischen Lebens stehen, der den Ausgangspunkt für eine weiterführende Diskussion mit dem Publikum bildet.

Wir freuen uns sehr, dass wir für die Auftaktveranstaltung den ehemaligen Richter des Bundesverfassungsgerichts Herrn Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Kirchhof gewinnen konnten, der in seinem Vortrag einige Überlegungen zu aktuellen Fragen der Demokratie und möglichen Lösungsansätzen anstellen wird.

Dazu laden wir Sie herzlich am

Montag, 20. Oktober 2025 in das Rathaus Wiesbaden, Festsaal Schloßplatz 6 65183 Wiesbaden ein.

Einlass ist um 17.30 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr.

