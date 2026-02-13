PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Herz und Menschlichkeit bewiesen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

  • Bild-Infos
  • Download

Offenburg (ots)

Die Gäste eines Lokals in der Rammersweierstraße haben am Sonntag Herz und Menschlichkeit bewiesen und einem in Not befindlichen Mann großzügig unter die Arme gegriffen. Ein 57 Jahre alter Mann aus Straßburg ist in der Nacht frierend und mittellos in der Gaststätte aufgelaufen. Nachdem eine alarmierte Besatzung des Rettungsdienstes bei ihm keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen feststellen konnten, warfen die Lokalgäste kurzerhand ein paar Geldscheine in den Hut, um so dem nur leicht bekleideten Mann mit dem Taxi eine Rückfahrt nach Straßburg zu ermöglichen. Eine herzerwärmende Geste findet die Polizei Offenburg!

/wo

