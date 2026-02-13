PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Bemerkenswertes Gespür gezeigt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Lahr - Bemerkenswertes Gespür gezeigt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Lahr (ots)

Die Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Innenstadt und ein Taxifahrer haben in Bezug auf einem Stammgast ein bemerkenswertes Gespür an den Tag gelegt. Weil ihnen der Senior mutmaßlich ans Herz gewachsen ist und sie seit Tagen nichts mehr von ihm gehört hatten, machten sie sich Sorgen und verständigten die Polizei. Wie sich bei einer umgehenden Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Lahr zeigte, befand sich der Mann zu Hause in einer hilflosen Lage und wurde von hinzugerufenen Helfern des Rettungsdienstes versorgt und später in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei lobt: Das überaus sensible Verhalten der beiden Anrufer bei der Polizei zeigt, dass das Achten auf Mitmenschen noch nicht aus der Mode gekommen ist.

/wo

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

