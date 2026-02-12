Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Streitigkeiten

Bühl (ots)

Eine besorgte Frau aus der Benderstraße meldete sich am Mittwochmittag telefonisch bei der Polizei und gab an, dass sich vor ihrer Tür ihr ehemaliger Lebensgefährte befände und dieser Randalieren würde. Die Streifenwagenbesatzung vor Ort konnte den Mann antreffen, der sofort Bedrohungen gegenüber den Beamten aussprach. Da er den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nachkam und seine verbale Drohungen mit einer Angriffshaltung und getragenen Quarzhandschuhe untermauerte, musste Pfefferspray eingesetzt werden, um dem Störenfried habhaft zu werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest auf dem Polizeirevier Bühl ergab einen Wert von 2,8 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis bis zum Folgetag erteilt. /vo

