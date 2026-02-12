PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Streitigkeiten

Bühl (ots)

Eine besorgte Frau aus der Benderstraße meldete sich am Mittwochmittag telefonisch bei der Polizei und gab an, dass sich vor ihrer Tür ihr ehemaliger Lebensgefährte befände und dieser Randalieren würde. Die Streifenwagenbesatzung vor Ort konnte den Mann antreffen, der sofort Bedrohungen gegenüber den Beamten aussprach. Da er den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nachkam und seine verbale Drohungen mit einer Angriffshaltung und getragenen Quarzhandschuhe untermauerte, musste Pfefferspray eingesetzt werden, um dem Störenfried habhaft zu werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest auf dem Polizeirevier Bühl ergab einen Wert von 2,8 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis bis zum Folgetag erteilt. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 09:15

    POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Einbruch

    Friesenheim, Oberschopfheim (ots) - Ein Unbekannter ist im Verlauf des Mittwochs in ein Haus in der Kirchstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 22.15 Uhr nutzte der ungebetene Besucher die Abwesenheit der Bewohnerin aus, hebelte ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und durchsuchte die Räume nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 09:03

    POL-OG: Sinzheim - Versuchter Einbruch

    Sinzheim (ots) - Unbekannte haben im Verlauf des Mittwochabends versucht, in ein Haus in der Goethestraße einzubrechen. Eine Nachbarin wurde im Tatzeitraum zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr auf zwei Männer mit südländischem Erscheinungsbild aufmerksam, die sich in verdächtiger Weise in der Straße aufhielten. Möglicherweise stehen sie mit dem Vorfall in Verbindung. Die ungebetenen Besucher machten sich nach derzeitigem ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 16:33

    POL-OG: Wolfach, B294 - Metallplatte verloren, Hinweise erbeten

    Wolfach (ots) - Am heutigen Mittwochvormittag, gegen 11:40 Uhr, hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der B294 zwischen Wolfach und Schiltach eine Metallplatte verloren. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die Metallplatte nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein. Ein Lastwagen fuhr über die auf der Fahrbahn liegende Platte und wirbelte diese auf, sodass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren