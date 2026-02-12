Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Versuchter Einbruch

Sinzheim (ots)

Unbekannte haben im Verlauf des Mittwochabends versucht, in ein Haus in der Goethestraße einzubrechen. Eine Nachbarin wurde im Tatzeitraum zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr auf zwei Männer mit südländischem Erscheinungsbild aufmerksam, die sich in verdächtiger Weise in der Straße aufhielten. Möglicherweise stehen sie mit dem Vorfall in Verbindung. Die ungebetenen Besucher machten sich nach derzeitigem Kenntnisstand mit Werkzeug an der Terrassentür des Anwesens zu schaffen, scheiterten allerdings daran, in das Gebäude einzudringen. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 entgegen.

