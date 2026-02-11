Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl/Vimbuch - Wohnungseinbruch

Bühl/Vimbuch (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Dienstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 19:30 Uhr in der Weidmattenstraße. Bisher unbekannte Täter versuchten zunächst die Terassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Im Anschluss versuchten sie ein Fenster gewaltsam zu öffnen, was durch gute Sicherungsverhältnisse auch nicht zum Erfolg führte. Letztlich wurde mutmaßlich die Scheibe des Fensters eingeschlagen, um im Anschluss Schränke und Schubladen in den Wohn- und Kellerräumen zu durchsuchen. Ob es zu einem Diebstahlschaden kam, konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Beamten der Kriminalpolizei Rastatt haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

