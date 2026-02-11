POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruch
Baden-Baden (ots)
Wie am Dienstagmittag festgestellt wurde, sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Leopoldstraße gelangt. Hierbei wurde die Terassentür des Anwesens beschädigt und so in die Wohnräume eingedrungen, die im Anschluss durchsucht wurden. Der genaue Sach- beziehungsweise Diebstahlschaden kann bisher nicht beziffert werden. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.
/vo
