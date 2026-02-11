Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Baum

Appenweier (ots)

Ein 36-jähriger, unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer, ist am Dienstagabend in der Sander Straße gegen einen Baum geprallt und hat sich hierbei mittelschwere Verletzungen zugezogen. Gegen 23:55 Uhr soll der Ford-Lenker die Sander Straße von Appenweier kommend in Richtung B28 befahren haben, obwohl er aufgrund seines Alkoholpegels nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Folglich kam der 36-Jährige in einer scharfen Linkskurve im Zusammenhang mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Der Verletzte wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,6 Promille. Einsatzkräfte der Feuerwehr Appenweier unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/mk

