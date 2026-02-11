Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Körperverletzung nach Streitigkeiten

Appenweier (ots)

Zwei Gruppen Heranwachsender sollen am Dienstagabend in einem Festzelt in der Ortenauer Straße in Streit geraten sein. In Folge der verbalen Auseinandersetzung soll es dann gegen 22 Uhr auch zu Schlägen und Tritten gekommen sein. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten konnte ein 18-Jähriger angetroffen werden, der mit weiteren Personen die Körperverletzung begangen haben soll. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades aller Beteiligten konnten diese nicht zum Sachverhalt vernommen werden. Den Streithähnen wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang werden von den Beamten des Polizeipostens Appenweier geführt.

