Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg, St. Georgen - Grauer Mercedes der C-Klasse nach Unfallflucht gesucht, Polizei bittet um Hinweise

Hornberg, St. Georgen (ots)

Die Straßenmeisterei des Landkreises Ortenau stellte an einem Brückenbauwerk auf der K 5362 zwischen Hornberg und Langenschiltach einen erheblichen Schaden am dortigen Brückengeländer fest. Aufgrund der vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Pkw Mercedes-Benz, C-Klasse W204 (Limousine oder Kombi), Baujahr 2007 bis 2011, in der Farbe Grau gehandelt haben. An dem Auto müsste die Fahrzeugfront rechts erheblich beschädigt sein. Die Unfallzeit dürfte etwa eine Woche zurückliegen und wird auf den Zeitraum zwischen Montag, 02.02.2026 und Mittwoch, 04.02.2026 datiert. Zur Instandsetzung des Brückengeländes müssen mehrere Hundert Euro aufgebracht werden. Hinweise zu entsprechenden Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer: 07832 975920 an die Beamten des Polizeireviers Haslach erbeten.

/hg /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

