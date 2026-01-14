PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am Dienstag, den 13.01.2026 gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 75-Jähriger mit seinem PKW die Verbindungsstraße von der B92 in Richtung Wünschendorf. An der dortigen Bahnunterführung hielt er an, da ihm ein Auto entgegenkam. Der entgegenkommende PKW-Fahrer touchierte beim Vorbeifahren das Auto des 75-Jährigen. Beide Fahrzeugführer stiegen zunächst aus um sich zum Schaden auszutauschen. Als der 75-Jährige erklärte er werde die Polizei zur Unfallaufnahme hizurufen, entgegnete der Fahrer des anderen PKW, dass er kurz seinen Arbeitgeber anrufen müsse. Er stieg in sein Auto, fuhr einfach davon und verließ damit pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei benötigt Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen, dem Unfallverursacher oder dem beteiligten Unfallfahrzeug. Bei dem flüchtenden Unfallgegner handelt es sich um einen etwa 175 cm großen Mann mittleren Alters mit dunklen, graumelierten, längeren Haaren. Sein PKW soll ein dunkelgrauer Renault Clio mit Greizer Kennzeichen sein, der nun Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite aufweisen dürfte. Zeugen werden gebeten sich zur Bezugsnummer 0010417/2026 unter der Telefonnummer 03661 621-0 bei der Polizeidienststelle Greiz zu melden. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

