POL-LIP: Diebstahl von Werkzeug aus Sprinter in Detmold-Pivitsheide
Lippe (ots)
Am 07.01.2026 kam es in der Zeit von 01:00 Uhr bis 11:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Mercedes-Sprinter in der Stoddartstraße, in Detmold-Pivitsheide. Unbekannte Täter öffneten den Sprinter durch Entnahme einer Fensterscheibe und entwendeten diverse elektrische Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.
