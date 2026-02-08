Polizei Lippe

POL-LIP: Wohnungseinbruchdiebstahl in Lemgo-Voßheide

Lippe (ots)

In der Zeit vom 04.02.2026 bis 06.02.2026 kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Voßheider Straße, in Lemgo-Voßheide. Unbekannte Täter drangen über ein Lichtschachtfenster in die Kellerräumlichkeiten ein und öffneten daraufhin gewaltsam eine Tür zu den Wohnräumlichkeiten. Dort durchsuchten der oder die Täter Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

