POL-LIP: Ungewöhnliches Unfallgeschehen in Bad Meinberg

Lippe (ots)

Am 07.02.2026 kam es gegen 10.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brunnenstraße, in Horn-Bad Meinberg. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bochum befuhrt den Parkplatz und beabsichtigte in eine Parklücke einzubiegen. Dabei verwechselte der Fahrer die Bremse mit dem Gaspedal, sodass das Fahrzeug zwischen zwei angrenzend geparkten Fahrzeugen eingeklemmt und sogar teils auf einen anderen Wagen aufgeladen wurde. Der Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin mussten von der hinzugerufenen, örtlichen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer und die Beifahrerin verblieben glücklicherweise unverletzt.

