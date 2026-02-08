Polizei Lippe

POL-LIP: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund Wildwechsels

Lippe (ots)

Am 06.02.2026 kam es gegen 07:22 Uhr auf der Nalhofstraße, in Extertal zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Reh. Aufgrund des Wildwechsels über die Nalhofstraße musste eine 24-Jährige Toyota-Fahrerin anhalten. Eine 19-Jährige Golf-Fahrerin fuhr daraufhin an dieser vorbei, nahm das Rehwild ebenfalls wahr und bremste stark ab. Eine 61-Jährige Mercedes-Fahrerin fuhr dieser schließlich auf. Die Golffahrerin wurde leicht und die Mercedes-Fahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die Nalhofstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell