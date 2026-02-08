POL-LIP: Einbrüche in Kalletal-Hohenhausen

Lippe (ots) - Am 06.02.2026 kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt in die Wohnräumlichkeiten im Erdgeschoss. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen oder Personen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden. Pressekontakt: ...

