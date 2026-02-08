POL-LIP: Einbrüche in Kalletal-Hohenhausen
Lippe (ots)
Am Abend des 07.02.2026 kam es in der Zeit von 18.45 Uhr bis 19.25 Uhr zu mehreren Wohnungseinbruchdiebstählen in der Mühlenstraße, in Kalletal-Hohenhausen. Unbekannte Täter verschafften sich durch zerborsten der Glasscheiben der Terassentüren Zutritt in die Wohnräumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.
