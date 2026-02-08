PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Einbrüche in Kalletal-Hohenhausen

Lippe (ots)

Am Abend des 07.02.2026 kam es in der Zeit von 18.45 Uhr bis 19.25 Uhr zu mehreren Wohnungseinbruchdiebstählen in der Mühlenstraße, in Kalletal-Hohenhausen. Unbekannte Täter verschafften sich durch zerborsten der Glasscheiben der Terassentüren Zutritt in die Wohnräumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 08:17

    POL-LIP: Ungewöhnliches Unfallgeschehen in Bad Meinberg

    Lippe (ots) - Am 07.02.2026 kam es gegen 10.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brunnenstraße, in Horn-Bad Meinberg. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bochum befuhrt den Parkplatz und beabsichtigte in eine Parklücke einzubiegen. Dabei verwechselte der Fahrer die Bremse mit dem Gaspedal, sodass das Fahrzeug zwischen zwei angrenzend geparkten Fahrzeugen ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:15

    POL-LIP: Wohnungseinbruchdiebstahl in Lemgo-Voßheide

    Lippe (ots) - In der Zeit vom 04.02.2026 bis 06.02.2026 kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Voßheider Straße, in Lemgo-Voßheide. Unbekannte Täter drangen über ein Lichtschachtfenster in die Kellerräumlichkeiten ein und öffneten daraufhin gewaltsam eine Tür zu den Wohnräumlichkeiten. Dort durchsuchten der oder die Täter Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Zeugen, die in dieser Zeit ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:12

    POL-LIP: Tageswohnungseinbruch in Lage - Kachtenhausen

    Lippe (ots) - Am 06.02.2026 kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt in die Wohnräumlichkeiten im Erdgeschoss. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen oder Personen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden. Pressekontakt: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren