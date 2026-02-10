Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L87 - Erhitzte Gemüter nach Verkehrsunfall

Achern (ots)

Nach einem Unfall am Montagabend in einem Kreisverkehr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Achern sind bei den beteiligten Autofahrern und deren Mitfahrern offenbar die Emotionen durchgegangen. So haben nicht nur die beiden beteiligten Autos Eindellungen und Kratzer abbekommen, auch die beiden 28 und 33 Jahre alten Fahrer sowie ein Beifahrer des älteren und ein Angehöriger des jüngeren trugen Schrammen davon. Ausgangslage war eine Vorfahrtsverletzung gegen 20:20 Uhr im Kreisel der L87. Nach derzeitigen Feststellungen soll dort ein 28-jähriger Audi-Fahrer bei der Einfahrt die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen Citroen eines 33-Jährigen missachtet haben, was letztlich zur Kollision geführt haben soll. Die Unfallkonstellation gab mutmaßlich Anlass zur Diskussion, was anfänglich zu einem verbalen Schlagabtausch und später zu Handgreiflichkeiten führte. Hierbei sollen die beiden Fahrer, der Beifahrer des Citroen und ein Angehöriger des Audi-Lenkers aufeinander losgegangen sein und sich gegenseitig Verletzungen zugefügt haben. Unter anderem sollen ein Pfefferspray und ein Holzstiel zum Einsatz gekommen sein. Alle vier Heißsporne trugen hierdurch teils blutende Verletzungen davon, wobei zwei der Männer mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Neben der Unfallaufnahme haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell