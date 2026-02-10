PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L87 - Erhitzte Gemüter nach Verkehrsunfall

Achern (ots)

Nach einem Unfall am Montagabend in einem Kreisverkehr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Achern sind bei den beteiligten Autofahrern und deren Mitfahrern offenbar die Emotionen durchgegangen. So haben nicht nur die beiden beteiligten Autos Eindellungen und Kratzer abbekommen, auch die beiden 28 und 33 Jahre alten Fahrer sowie ein Beifahrer des älteren und ein Angehöriger des jüngeren trugen Schrammen davon. Ausgangslage war eine Vorfahrtsverletzung gegen 20:20 Uhr im Kreisel der L87. Nach derzeitigen Feststellungen soll dort ein 28-jähriger Audi-Fahrer bei der Einfahrt die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen Citroen eines 33-Jährigen missachtet haben, was letztlich zur Kollision geführt haben soll. Die Unfallkonstellation gab mutmaßlich Anlass zur Diskussion, was anfänglich zu einem verbalen Schlagabtausch und später zu Handgreiflichkeiten führte. Hierbei sollen die beiden Fahrer, der Beifahrer des Citroen und ein Angehöriger des Audi-Lenkers aufeinander losgegangen sein und sich gegenseitig Verletzungen zugefügt haben. Unter anderem sollen ein Pfefferspray und ein Holzstiel zum Einsatz gekommen sein. Alle vier Heißsporne trugen hierdurch teils blutende Verletzungen davon, wobei zwei der Männer mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Neben der Unfallaufnahme haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 12:40

    POL-OG: Kuppenheim, B462 - Autofahrer beworfen, Polizei bittet um Hinweise

    Kuppenheim (ots) - Einen Schreckmoment haben am Montagnachmittag eine Opel-Fahrerin und ein Seat-Lenker auf der B462 in Fahrtrichtung Anschlussstelle Rastatt überstehen müssen. Die beiden Autofahrer waren kurz vor 16 Uhr im Bereich einer Brücke über die Murg unterwegs, als sie mutmaßlich von der Seite mit Gegenständen beworfen wurden. An den beiden Fahrzeugen ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:49

    POL-OG: Forbach - Falscher Polizeibeamter, Hinweise der Polizei

    Forbach (ots) - Am Montagnachmittag kam es gegen 15 Uhr in Forbach zu einer Übergabe von diversen Wertgegenständen an falsche Polizisten. Die Betrüger sollen zuvor am Telefon von festgenommenen Einbrechern in der Nachbarschaft erzählt und einer Seniorin geraten haben, Wertgegenstände der Polizei bereitzustellen. Dadurch ergab sich ein Vermögensschaden im ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:48

    POL-OG: Rastatt - Betrunkener Rollerfahrer

    Rastatt (ots) - Mit über eineinhalb Promille fuhr ein 70-Jähriger am Montagmittag gegen 14:20 Uhr auf der Ottersdorfer Straße entlang. Die Reise für den Senior endete nach der Fahrzeugkontrolle in einer Arztpraxis zur Blutentnahme und ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft. /ti Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren