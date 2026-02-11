POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigung mit rechtsradikalem Hintergrund
Offenburg (ots)
Bislang unbekannte Täter beschmierten im Verlauf der letzten Woche (3. Februar bis 10. Februar) die Hauswand eines Wohnheimes in der Vogesenstraße mit zwei Hakenkreuzen. Die zuständige Fachinspektion der Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.
