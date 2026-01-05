PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt verbotenes Pfefferspray sicher

Neuenburg (ots)

Bei den Grenzkontrollen an der französischen Grenze stellten die Einsatzkräfte ein in Deutschland nicht zugelassenes Pfefferspray sicher. Am frühen Sonntagmorgen (04.01.2026) reiste der französische Staatsangehörige über den Grenzübergang Neuenburg - Rheinbrücke nach Deutschland ein. Eine Kontrolle des Fahrzeuges ergab, dass der Mann in der Mittelkonsole ein Pfefferspray ohne erforderliches Prüfzeichen mit sich führte. Der 26-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Waffengesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 175 9019294
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:57

    BPOLI-WEIL: Mann kann 3.600 Euro zahlen und entgeht einer Haftstrafe

    Rheinfelden (ots) - Ein seit über einem Jahr verurteilter 31-Jähriger ging der Bundespolizei ins Netz. Da er die Strafe zahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen. Am Samstagmittag (03.01.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann am Autobahngrenzübergang Rheinfelden. Die Überprüfung ergab, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:32

    BPOLI-WEIL: Zwei Männer leisten Widerstand bei Grenzkontrolle

    Neuenburg (ots) - Zwei Männer legten bei der Grenzkontrolle der Bundespolizei nicht zustehende Aufenthaltstitel vor. Im Rahmen der Folgemaßnahmen leisteten beide Personen Widerstand. Einer der Männer verletzte einen Beamten. Der zweite Mann versuchte eine Beamtin zu bespucken. Beide Personen wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die beiden marokkanischen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 09:56

    BPOLI-WEIL: Festnahme wegen fünfmonatiger Freiheitsstrafe

    Weil am Rhein (ots) - Ein 42-jähriger wurde am Silvestertag durch die Bundespolizei festgenommen. Der Mann hatte seine Haftstrafe nicht angetreten. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Einsatzkräfte des Zoll kontrollierten den italienischen Staatsangehörigen am Mittwochvormittag (31.12.25) in einem Richtung Schweiz fahrenden Fernzug auf Höhe Weil am Rhein. Bei der Überprüfung des 42-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren