Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt verbotenes Pfefferspray sicher

Neuenburg (ots)

Bei den Grenzkontrollen an der französischen Grenze stellten die Einsatzkräfte ein in Deutschland nicht zugelassenes Pfefferspray sicher. Am frühen Sonntagmorgen (04.01.2026) reiste der französische Staatsangehörige über den Grenzübergang Neuenburg - Rheinbrücke nach Deutschland ein. Eine Kontrolle des Fahrzeuges ergab, dass der Mann in der Mittelkonsole ein Pfefferspray ohne erforderliches Prüfzeichen mit sich führte. Der 26-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell