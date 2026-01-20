Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht in den Feierabend

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.01.2026 um 15:10 Uhr konnte ein 30-Jähriger mit einem Mazda in der Straße Seilerbahn in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der 30-Jährige räumte hierzu ein, dass er seit mehreren Jahren Cannabis konsumieren würde und dies auch über das vergangene Wochenende tat. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Mazda-Fahrer im weiteren Verlauf eine Blutprobe und dessen Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben wurde. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

