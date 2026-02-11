Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand in Tiefgarage - 2. Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Zur Ermittlung der Brandursache im Zusammenhang mit dem Tiefgaragenbrand am Montagmorgen in der Altenburger Allee wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Offenburg ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach dessen Begutachtung am Dienstag dürfte die Brandentstehung an dem ausgebrannten VW Golf auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Den Ermittlern der Kriminalpolizei liegen keinerlei Anhaltspunkte auf ein vorsätzliches Brandereignis vor. Die Beschlagnahme des VW Golf konnte daher wieder aufgehoben werden. Eine erste Schätzung zum Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf rund 200.000 Euro, wobei zur genaueren Einschätzung ein Statiker notwendig sein dürfte. Zur Bestimmung der genauen Todesursache des 75-Jährigen ist Ende der Woche eine Obduktion des Leichnams anberaumt. Der leicht verletzte Ersthelfer konnte das Krankenhaus bereits am Montag wieder verlassen.

/wo

Pressemitteilung vom 09.02.2026, 12:17 Uhr

POL-OG: Offenburg - Brand in Tiefgarage - 1. Nachtragsmeldung

Offenburg Bei dem Verstorbenen, der am Montagmorgen bei einem Brand in einer Tiefgarage in der Altenburger Allee ums Leben gekommen ist, handelt es sich um einen 75 Jahre alten Mann. Bei der verletzten Person handelt es sich um den Brandentdecker und einen Bewohner. Er hat kurz nach 9:30 Uhr die Tiefgarage betreten und den später Verstorbenen vorgefunden. Der Zeuge trug mutmaßlich Brandverletzungen und eine Rauchgasintoxikation davon und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Umstände des Brandgeschehens sind indes weiter noch unklar. Fest steht allerdings, dass der Brand von einem in der Tiefgarage abgestellten Fahrzeug ausgegangen und der Wagen komplett ausgebrannt ist. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht abschätzbar. Die Sperrung der Altenburger Allee konnte gegen 11:45 Uhr aufgehoben und auf das Brandobjekt beschränkt werden. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Erstmeldung vom 09.02.2026, 11:03 Uhr

Offenburg - Brand in Tiefgarage

Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell bei einem Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Altenburger Allee im Einsatz. Nach ersten Feststellungen ist dort am Montagmorgen, kurz nach 9:30 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Eine in der Tiefgarage befindliche Person ist hierbei ums Leben gekommen, eine weitere Person verletzt worden. Die Altenburger Allee ist derzeit rund um den Brandort gesperrt. Zu den Umständen des Brandausbruchs und des Versterbens der Person haben die Beamten der Kriminalpolizei unter Hinzuziehung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen übernommen. Im Bereich der Esther-Cohn-Straße wurde eine Sammelstellte für rückkehrende Bewohner eingerichtet, die von Kräften des Rettungsdienstes betreut wird.

/wo

