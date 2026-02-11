PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zunsweier - Zwei Passanten von Hund gebissen

Offenburg, Zunsweier (ots)

Zwei Fußgänger wurden am Dienstagnachmittag in der Straße "Litzelbach" durch die Bisse einer Hündin leicht verletzt. Die Mischlingshündin soll ihrem Halter gegen 15:30 Uhr entwischt und anschließend die Straße entlang gerannt sein, bevor sie sich zuerst einer 85-Jährigen von hinten genähert haben soll. Die Seniorin wurde von der Hündin gebissen, auch ihr Begleiter soll angegriffen worden sein. Dieser konnte die Vierbeinerin allerdings abwehren. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde neben der 85-Jährigen noch ein weiterer Passant, ein 77 Jahre alter Mann, von dem Haustier gebissen. Die beiden leicht Verletzten begaben sich in eine nahegelegene Hausarztpraxis und wurden dort ambulant versorgt. Gegen den Hundehalter wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

