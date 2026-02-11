PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Berauscht im Straßenverkehr

Rastatt (ots)

Im Zuge einer stationären Kontrollstelle am Dienstagmittag auf der Karlsruher Straße gingen den Beamten des Polizeireviers Rastatt gleich mehrere Verkehrsteilnehmer ins Netz, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürften. Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 15.20 Uhr wurden vier Männer im Alter zwischen 24 und 32 Jahren genauer unter die Lupe genommen. Während sich bei allen Verdachtsmomente für den Konsum von Cannabis ergaben, schlug ein Vortest bei einem 32 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters zudem positiv auf Amphetamine an. Die mutmaßlichen Verkehrssünder musste in der Folge nicht nur eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie sehen nun auch unangenehmer behördlicher Post entgegen.

/ya

