POL-OG: Wolfach, B294 - Metallplatte verloren, Hinweise erbeten

Wolfach (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag, gegen 11:40 Uhr, hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der B294 zwischen Wolfach und Schiltach eine Metallplatte verloren. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die Metallplatte nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein. Ein Lastwagen fuhr über die auf der Fahrbahn liegende Platte und wirbelte diese auf, sodass eine nachfolgende Fiat-Lenkerin beim Überfahren einen Schaden am Unterboden ihres Wagens davontrug. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des auf der Fahrbahn liegenden Hindernisses geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07834-83570 bei den Beamten des Polizeiposten Wolfach zu melden.

