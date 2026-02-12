POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Einbruch
Friesenheim, Oberschopfheim (ots)
Ein Unbekannter ist im Verlauf des Mittwochs in ein Haus in der Kirchstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 22.15 Uhr nutzte der ungebetene Besucher die Abwesenheit der Bewohnerin aus, hebelte ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und durchsuchte die Räume nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.
