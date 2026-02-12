Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - Sachschaden und Stau

Schutterwald, A5 (ots)

Eine Smart-Fahrerin hat am Mittwochnachmittag auf ihrer Fahrt auf der A5 die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Gegen 16 Uhr war die Heranwachsende auf der Nordfahrbahn Höhe Offenburg unterwegs, als sie aus noch nicht abschließend geklärter Ursache mit der Betongleitwand kollidierte. Am Wagen entstand dabei ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme entstand ein Rückstau von rund 10 Kilometern. Die junge Frau Kam nach derzeitigem Kenntnisstand mit dem Schrecken davon.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell