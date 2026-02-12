Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Wohnungseinbruch

Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Eine Bewohnerin aus der Mattenerlenstraße musste am Mittwochabend feststellen, dass bisher unbekannte Täter die Terassentür aufhebelten und sich so Zugang zu ihrem Einfamilienhaus verschafften. Schränke und Kommoden wurden im gesamten Haus durchwühlt und dabei Schmuck im vierstelligen Bereich entwendet. Mutmaßlich benutzten der oder die Täter ein Fahrzeug, dass auf einem Landwirtschaftsweg an der Gartenrückseite gestanden haben soll. Die Tatzeit war von 18 Uhr bis 22:30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zu solch einem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07222 / 761 -0 beim Polizeirevier in Rastatt zu melden. /vo

