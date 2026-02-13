PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal, Schutterwald - Auf Trab gehalten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Bühlertal, Schutterwald - Auf Trab gehalten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Bühlertal, Schutterwald (ots)

Freilaufende Kühe haben am Sonntag und Donnerstag die Beamten des Polizeireviers Bühl und des Polizeipostens Neuried auf Trab gehalten. Während eine Streifenbesatzung in Bühlertal zusammen mit einem Anwohner fünf Kühe im Bereich der L83a im Zaun halten mussten und schließlich auf eine nahliegende Weide treiben konnten, war es in Schutterwald-Höfen dem verantwortlichen Landwirt noch vor Eintreffen der Polizeikräfte gelungen, seine Weidetiere selbst einzufangen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

