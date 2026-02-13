POL-OG: Bühlertal, Schutterwald - Auf Trab gehalten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Polizeipräsidium Offenburg

Bühlertal, Schutterwald (ots)

Freilaufende Kühe haben am Sonntag und Donnerstag die Beamten des Polizeireviers Bühl und des Polizeipostens Neuried auf Trab gehalten. Während eine Streifenbesatzung in Bühlertal zusammen mit einem Anwohner fünf Kühe im Bereich der L83a im Zaun halten mussten und schließlich auf eine nahliegende Weide treiben konnten, war es in Schutterwald-Höfen dem verantwortlichen Landwirt noch vor Eintreffen der Polizeikräfte gelungen, seine Weidetiere selbst einzufangen.

