POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Betrug gestoppt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Der Aufmerksamkeit der Angestellten eines Supermarktes war es am Mittwochvormittag möglicherweise zu verdanken, dass die Betrugsmasche noch unbekannter Täter ein Ende nahm. Den Betrügern gelang es im Verlauf der letzten Tage, einer Seniorin telefonisch einen vermeintlichen Gewinn vorzutäuschen. Um das Preisgeld erhalten zu können, seien jedoch zunächst mehrere Codeübermittlungen von Wertgutscheinkarten ihrerseits notwendig gewesen. Nachdem die 90-Jährge kurz vor 11 Uhr zum wiederholten Mal die hochwertigen Karten in dem Supermarkt im Beuerener Straße erwerben wollte, wurde eine Mitarbeiterin stutzig und informierte vorsorglich die Polizei. Letztlich konnte dadurch das betrügerische Treiben beendet werden.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die weiteren Ermittlungen zu den Hintermännern der Masche aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell